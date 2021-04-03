Kaçıranlar için: Geçen ay Diken’e takılanlar

Mart ayını geride bırakırken, kaçıranlar için Diken’e takılan bazı haber ve yazıları derledik.

Yavaş, ‘en eski makam aracı’na biniyormuş: Danışmanı, Ahmet Hakan’a yanıt verdi

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş’ın basın danışmanı Volkan Memduh Gültekin, Hürriyet’in yayın yönetmeni Ahmet Hakan’ın makam araçlarıyla ilgili yazısına yanıt verdi.

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Bu yazıyı yazmak zorunda kaldığım için çok üzgünüm

Levent Gültekin’in köşe yazısını okumak için buraya tıklayabilirsiniz.

Atalarınızı ‘canlandıran’ uygulama: Deep Nostalgia

Soy bilimi sitesi MyHeritage deepfake teknolojisi kullanarak ‘atalarınız‘ın fotoğrafını canlandıran bir uygulamayı hizmete sundu.

Ömer Faruk Gergerlioğlu neden hapse girecek?

İki yıl altı ay hapis cezası kararını oy çokluğuyla onanan HDP’li Gergerlioğlu bir yıl 10 ay 17 gün cezaevinde kalacak. Peki niye?

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‘Toz fırtınası’ kapıda: Profesörden ‘Bir-iki gün evden çıkmayın’ uyarısı

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları’ndan Prof. Dr. Abdurrahman Şenyiğit, toz fırtınasının ardından bir-iki gün evden çıkılmamasını istedi.

Markette maskesiz alışveriş yaparken görevli tarafından uyarılan kadın iç çamaşırını çıkarıp ‘maske’ yaptı

Markette maskesiz alışveriş yaparken görevlinin uyardığı kadın iç çamaşırını çıkararak kafasına maske niyetine taktı.

Porno koleksiyonu ve seks oyuncaklarını atan anne-babasına açtığı davayı kazandı

ABD’nin Michigan eyaletinde yaşayan bir adam, 25 bin dolar (191 bin 359 lira) değerinde olduklarını söylediği porno koleksiyonu ve seks oyuncaklarını atan anne-babasına açtığı davayı kazandı.