Gece yarısından itibaren restoran ve kafelerde müzik yayını sona erecek

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bu gece yarısından itibaren 81 ilde kafeterya ve restoranlarda müzik yayınının sona ereceğini duyurdu.

Fotoğraf: Pixabay

Polis Akademisi mezuniyet töreninde konuşan Soylu, geçmişte işyerlerinin kapandığını, insanların evlerinden çıkamadığını, iş seyahatlerinin kısıtlandığını söyledi.

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Bakan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Onun için bu tedbirleri uygulamalıyız. Yine özellikle minibüs, otobüste ayakta yolcu almak yasak. Çünkü biz bu konuda ne kadar söylersek söyleyelim, maalesef buna hala devam edildiğini görüyoruz. Onun için ayrıştırılabilir kuralları, yönetilebilir kuralları ortaya koyup bu konuda da güvenlik görevlilerimiz gerekli adımları atacaklardır.”

Müzik yayınına son

Bakan, yeni bir genelde yayınlandığını belirterek şunları kaydetti: “Yine bu gece saat 12’den itibaren 81 vilayette kafeterya olsun, restoran olsun kesinlikle ve kesinlikle; hem canlı müzik hem de yani bir plak gibi, playback gibi müzikler yayınlanmayacaktır. 12 itibariyle sona erecektir. Genelgeyi valiliklere gönderdik, karar alacaklar ve bunu da derhal uygulamaya başlayacaklardır.”