Gece vakti İstanbul Maltepe’de bir kadının parasını alan kapkaççı linç edildi

İstanbul’un Maltepe ilçesinde bir kadının parasını ve telefonunu çalan kapkaççı linç edildi. Linçi gerçekleştirenlerse şahsın, küçük yaştaki kız çocuğunu kaçırmak istediğini öne sürdü.

İHA’nın haberine göre olay, Maltepe’nin Bağlarbaşı Mahallesi, Bağdat Caddesi üzerinde meydana geldi. 38 yaşındaki G.B., yolda yürüyen küçük yaştaki E.B.’yi kaçırmak istedi. Durumun farkına varan bazı yurttaşlar, G.B.’yi darp etmeye başladı. Darp eden kişi sayısı artınca devreye polis ekipleri girdi.

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Adamı kalabalığın arasından kurtaran polisler, hastaneye götürdü. İddiaya göre şahıs, tedavi olmak istememesi üzerine ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Polis merkezinde işlemlerinin yapıldığı sırada rahatsızlanan G.B., ambulansla bir kez daha hastaneye götürülürken hayatını kaybetti. G.B.’nin, gasp ve oto hırsızlığı suçlarından kaydının olduğu belirtildi.

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Görgü tanığı: Çocuk kaçırmayla ilgisi yok

G.B.’nin öldürülmesiyle ilgili Cumhuriyet gazetesine ulaşan bir görgü tanığı, olayın çocuk kaçırmayla ilgisi olmadığını ve emniyete giderek bu konuda bilgi vereceğini söyledi.

Görgü tanığı şunları söyledi: “Akşam 22.30 sıralarında misafirlerim ile birlikte olayın yaşandığı yerin hemen karşısında bir kafede oturuyorduk. ATM’den para çeken bir anne ve kızın yanına yaklaşan şahıs ‘Evde çocuklarım aç. Hakkını helal et’ dedikten sonra kadının elindeki parayı kaptı. O esnada kadın elindeki telefonu düşürdü. Şahıs telefonu da aldıktan sonra olay yerinden kaçtı. Kapkaça uğrayan kadın ve kızının bağırmaları üzerine çevredeki esnaf ve kalabalık bri grup şahsın peşinden koştu. Sokak arasında gürültüler gelmeye başlayınca ben de arkadaşlarımla birlikte seslerin geldiği yere doğru yürüdüm.”

Görgü tanığı, olay yerine vardığında şahsın yakalandığını ve yerde tekmelendiğini gördüğü söyledi ve sözlerine şöyle devam etti: “Şahıs yerde sol kulağının üzerinde yatıyordu ve kafasının altında kan birikmişti. Kulağından kan geliyordu ve boşluğa bakıyordu. Kendisine atılan tekmelere tepki veremez duruma gelmişti. Kapkaça uğrayan kadın ve kızının tepkileri de kitleyi daha da öfkeli hale getirdi. Daha sonra polisler geldi ve ben olay yerinden ayrıldım. Bugün Maltepe Emniyet Müdürlüğü’ne giderek gördüklerimi anlatacağım.”