Gece kulübü, tepki çeken ’15 Temmuz Demokrasi Partisi’ni iptal etti: Çarpıtıldı

Konya ve Antalya’da iki şubesi bulunan bir gece kulübünün darbe girişiminin yıl dönümü için ’15 Temmuz Demokrasi Partisi’ düzenlemesi tepki çekti. Bunun üzerine etkinlik iptal edildi.

Inferno isimli gece kulübünün etkinliğinin afişinde dört farklı DJ’in adı yer alırken, “Kırmızı/beyaz giyinen ya da Türk Bayrağı ile gelen herkese ücretsiz giriş” anonsu da bulunuyordu.

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Ancak etkinlik görseli sosyal medyada tepki çekti ve ti’ye alındı.

’19 Mayıs, 30 Ağustos gibi’

Bunun üzerine Sözcü’den Deniz Ayas’ın haberine göre etkinliğin iptal edildiğini duyuran kulüp, amaçlarının 19 Mayıs ve 30 Ağustos’taki gibi bir etkinlik düzenlemek olduğunu ancak sosyal medyada çarpıtıldığını ve amacının dışına çekildiğini belirtti.

Açıklamada, “Söz konusu organizasyon çeşitli yanlış anlaşılma ve yönlendirmelerle, sosyal medya üzerinden şehit yakınlarımızı ve milletimizin aziz değerlerini incitecek bir noktaya sürüklenmesi üzerine iptaline karar verilmiştir. Tüm şehitlerimizin aziz ruhlarına Allah’tan rahmet dileriz. Sosyal medya hesabımızda kısa süreli de olsa yayınlanan tanıtım nedeni ile başta tüm şehit yakınlarımız olmak üzere aziz milletimizden özür dileriz” ifadeleri kullanıldı.