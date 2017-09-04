Gece kontrol altına alınmıştı: Bolu’da ‘izmarit’ten çıktığı düşünülen orman yangını yeniden başladı 

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Bolu’nun Göynük ilçesinde dün akşam saatlerinde çıkan ve gece kontrol altına alınan orman yangını soğutma çalışmalarının yapıldığı öğle saatlerinde yeniden başladı.

Yakklaşık 10 hektarlık (sekiz futbol sahası büyüklüğünde) ormanlık alanda etkili olduğu tahmin edilen yangının sigara izmaritinden çıktığı düşünülüyor.

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DHA’nın haberine göre rüzgarın etkisiyle yeniden başlayan ve güneyden doğuya ilerleyen yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Göynük Belediye Başkanı Kemal Kazan, yeniden başlayan yangının, ana yangının üçte biri kadar büyüklükte bir alanda etkili olduğunu belirtti.

Kazan şunları söyledi: “Şu anda havadan üç helikopter yangına müdahale ediyor. Ayrıca Manisa’dan bir helikopter ve İzmir’den de bir uçak talep edildi. Şu anda yoldalar. Toplam dört helikopter ve bir uçakla havadan müdahale edilecek. Ayrıca karadan da söndürme çalışmaları sürecek.”