Gece define arayan beş kişi jandarmaya yakalandı

Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde, gece define arayan beş kişi, devriye gezen jandarma ekibi tarafından yakalandı.

Fotoğraf: DHA

Ericek Mahallesi’nde devriye gezen Göksun İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir grubun, yola 300 metre uzaklıkta kazı yaptığını gördü. A.Y., S.Y., İ.D., A.D. ve O.K.’yı define ararken suçüstü yakalanırken, şüphelilerin define ararken kullandığı dedektör, kazma gibi malzemeler de ele geçirildi.

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İki metre derinliğinde, bir metre çapında kazı yaptıkları belirlenen beş kişi, gözaltına alınarak sorgulanmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.