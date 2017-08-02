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Gebze’de zincirleme kaza: Aynı aileden altı kişi hayatını kaybetti, üç yaralı

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Kocaeli’ninn Gebze ilçesinde TEM otoyolu Muallimköy mevkiinde, TIR’ın karşı şeride geçip bir minibüs ve iki otomobille çarpışması sonucu yaşanan zincirleme trafik kazasında altı kişi hayatını kaybetti, üç kişi yaralandı.

Fotoğraf: Twitter

Kazada minibüste bulunan Adnan, Fatma, Melisa, Müslüm, Yakup ve Yusuf Erdoğan hayatını kaybederken, üç kişi yaralandı.

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Kaza nedeniyle İstanbul ve Ankara istikameti ulaşıma kapandı, bir süre sonra Ankara istikametinde ulaşım tek şeritten sağlandı.

İstanbul istikametinde ise kilometrelerce uzunlukta araç konvoyu oluştu.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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