Gebze’de zincirleme kaza: Aynı aileden altı kişi hayatını kaybetti, üç yaralı

Kocaeli’ninn Gebze ilçesinde TEM otoyolu Muallimköy mevkiinde, TIR’ın karşı şeride geçip bir minibüs ve iki otomobille çarpışması sonucu yaşanan zincirleme trafik kazasında altı kişi hayatını kaybetti, üç kişi yaralandı.
Kazada minibüste bulunan Adnan, Fatma, Melisa, Müslüm, Yakup ve Yusuf Erdoğan hayatını kaybederken, üç kişi yaralandı.
Kaza nedeniyle İstanbul ve Ankara istikameti ulaşıma kapandı, bir süre sonra Ankara istikametinde ulaşım tek şeritten sağlandı.
İstanbul istikametinde ise kilometrelerce uzunlukta araç konvoyu oluştu.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.