Gebze’de yıkıma direniş: Sela okuyan yurttaşlar TOMA’nın önüne yattı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde kentsel dönüşüm kapsamındaki yıkıma direnen mahalleliler, camiden sela okudu, su sıkan TOMA’ların önüne yattı.

Kirazpınar Mahallesi’nde kentsel dönüşüm kapsamında toplu konut inşası amacıyla 26 evin yıkımı için mahallelilerden evlerini tahliye etmeleri istendi. İş makinelerinin getirildiği yıkım için güvenlik güçleri de hazır bulundu.

Reklam

Evlerini tahliye etmeyen yurttaşlar, yıkımın hukuksuz olduğunu ve izin vermeyeceklerini söyledi.

Osman Yılmaz isimli bir mahalleli, mescitten sela okuyarak herkesi yıkıma karşı direnmeye davet etti. Mahalle sakinleri ise çöp konteynerleri ve araçları yola çekerek yıkım ekibine engel olmaya çalıştı.

Bunun üzerine gerginlik yaşanırken, polis yurttaşlara biber gazı ve TOMA’yla saldırdı. Bazı mahalleliler TOMA’nın önüne yattı.

Üç kişi yaralanırken 16 kişi gözaltına alındı.

Biber gazından etkilenen 73 yaşındaki Hüseyin Yazıcı, “Kimsesizlerin kimsesi cumhurbaşkanımızın bu olaylardan haberi yok. Olsaydı bunlara izin vermezdi” diyerek ağladı.

Müdahalenin ardından yıkım için evlerin tahliyesi gerçekleştirildi.