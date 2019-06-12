Gebze’de deposu yanan küresel arşivleme şirketi ‘depo yangınlarıyla’ ünlü

HİLAL SARI

@hilalsaridacka

Gebze’de dün akşam saatlerinde deposunda yangın çıkan uluslararası arşiv ve depolama şirketi Iron Mountain’ın ‘depo yangınları’ dosyası kabarık.

Fortune 1000 şirketlerinin yüzde 95’ine hizmet veren ve kendisi de bir Fortune 1000 şirketi olan Iron Mountain, özellikle kamu ve bankacılık sektörüne önemli arşivleme, depolama, dijital dönüşüm, güvenli imha ve güvenli saklama hizmetleri veriyor. Şirketin web sitesindeki bilgilere göre Iron Mountain S&P 500 şirketleri arasında.

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1950 yılında kurulmuş ve New York Borsası’nda hala işlem gören, Fortune 1000 listesindeki birçok şirkete hizmet veren şirketin daha önce de ABD (1997), Arjantin (5 Şubat 2014), İtalya (2011), Britanya (2006) ve Kanada gibi ülkelerde de depoları ‘yanmış’. Londra’daki yangında da itfaiye kundaklamadan şüphelenmiş.

2014 yılında Computerworld’de çıkan bir habere göre ’17 yılda şirketin altı deposu yanmış’. Özellikle bankaların verilerinin saklandığı depolarda çıkan bu yangınların bazılarında – Arjantin’deki gibi – hayatını kaybeden itfaiyeciler de olmuş.

Arjantin’de yangının ardından başlatılan soruşturmaya ilişkin Arjantin Mali İstihbarat Birimi (UIF) Genel Direktörü José Sbatella yangının vergi kaçakçılığına ilişkin delillerin karartılması amacıyla çıkartıldığına inandıklarını açıklamış. Benzer bir açıklama da Arjantin Federal Kamu Gelir İdaresi’nden (AFIP) gelmiş.

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The Argentina Independent’ta yer alan habere göre Sbatella “Iron Mountain ve müşterileri arasında kanıtları yok etmek adına bir komplo olduğuna inanıyoruz” deyip depoda bilgileri saklanmakta olan, aralarında HSBC ve BNP Paribas gibi bankaların da bulunduğu bazı büyük finansal kuruluşların olduğu bir listeyi açıklamış.

Yangının olduğu dönemde Ekonomik Suç ve Para Aklama Birimi tarafından yönetilen 29 aktif soruşturmada adı geçen 43 şirketin de belgeleri Iron Mountain depolarında saklanmaktaymış. Şirketin deposunun yangın güvenliğine ilişkin yetersizliklerini ortaya çıkaran denetim memuru Edgardo Casto görevden alındıktan yıllar sonra, Castro’nun uyardığı nedenlerle çıkan yangın dokuz itfaiyecinin de ölümüne neden olmuş.

Gerçek Gazetesi’nde yer alan habere göre Iron Mountain Türkiye’ye 2014 yılında RM Arşiv Yönetim Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi’ni satın alarak girmiş. Bu devirle RM Arşiv’in aldığı tüm ihaleler Iron Mountain’a geçmiş.

515325 sicil nosuyla kayıtlı RM Arşiv’in Ticaret Sicil Gazetesi’ndeki kuruluş belgelerine göre ise şirket 2004 yılında kurulmuş. Kurucu hissedarlar ise T.C vatandaşı ve Emiroğlu Holding Başkanı Mehmet Haluk Emiroğlu (1966 doğlumlu), Panama Cumhuriyeti’nde faliyet gösteren tüzel kişilik Atsina S.A, yine T.C vatandaşı Mehmet Haluk Emiroğlu (1932 doğumlu), Ayşe Zeynep Herta Emiroğlu, Rukiye Sevin Emiroğlu.

Kurucu hissedarlardan Atsina S.A’yı biraz araştırınca ise şirketin vergi kaçakçılığına ilişkin basına sızan Panama Belgeleri’nde Ürdün’le bağlantılı bir şekilde adı geçiyor.

Türkiye’de şirketin hangi kamu kuruluşları ve bankalara hizmet verdiğine ilişkin bir bilgi yok. Diken’in ulaştığı bir şirket yetkilisi bu konuda bilgi veremeyeceğini, müşteri bilgilerinin özel olduğunu söyledi.