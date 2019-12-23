Gebze’de ‘çocuk tacizcisi’nin serbest bırakılmasına protesto

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde, küçük yaştaki çocuklara tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan C.K.’nin, mahkemece serbest bırakılmasına tepki gösteren mahalleli, C.K.’nin evinin önünde toplanıp, duruma tepki gösterdi. C.K. ve ailesi güvenliği için polis ekiplerince başka bir yere götürüldü.

Fotoğraf: DHA

​Gebze İnönü Mahallesi’nde oturan iki çocuk babası C.K. iddiaya göre bir erkek çocuğa iş yerinde tacizde bulundu. Dün adliyeye sevk edilen C.K. çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı. Olayın mahallede duyulmasının ardından üç kız çocuğu da ailelerine C.K.’nin tacizine uğradıklarını söyledi. Ailelerin şikayeti üzerine yeniden gözaltına alınan C.K. tekrar adliyeye sevk edildi. C.K. çıkarıldığı mahkemece bugün yine adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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Mahalledeki protestoya TOMA gönderildi; savcılık karara itiraz etti

C.K.’nin serbest bırakıldığını öğrenen mahalle sakinleri bu akşam evinin önünde toplanarak “Mahallede sapık istemiyoruz” diye bağırarak tepki gösterdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis önlem aldı. Mahalleye TOMA da getirilirken, toplanan kalabalık, polis yetkilileri ile yapılan görüşmenin ardından dağıldı. Polis, aileyi güvenliği için başka bir yere götürdü. Polis ekipleri, olası olaylara karşı C.K.’nin evinin olduğu sokakta bekledi.

Soruşturmayı yürüten savcılığın, C.K.’nin adli kontrolle serbest bırakılması üzerine mahkemenin kararına itiraz ettiği de bildirildi.