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Yaramazlara biraz batar!

Gebze’de beton blok işçilerin üzerine düştü: İki cenazeye ulaşıldı

Gebze’de viyadük çalışmalarında beton blok işçilerin üzerine düştü.

Fotoğraflar: DHA

Viyadük başlığı ayağı montajının yapıldığı sırada çökme meydana gelmesi sonucu, işçiler 30 metre yükseklikten aşağı düştü.

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DHA’ya göre Kuzey Marmara Otoyolu inşaatında meydana gelen kazada dört işçi beton blok altında kaldı.

İlk olarak bir işçi yaralı olarak kurtarıldı.

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Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, saat 17.15 itibariyle bir işçinin cenazesine ulaşıldığını belirterek iki işçinin enkazda arandığını açıkladı.

Valilik, saat 22.38 itibariyle de bir işçinin daha cenazesine ulaşıldığını bildirdi.

Yayın yasağı geldi

İnceleme başlatan Çalışma Bakanlığı iki müfettiş görevlendirdi.

Gebze 1’inci Sulh Ceza Hakimliği, kazaya ilişkin yayın yasağı kararı aldı.


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