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Yaramazlara biraz batar!

Gebze’de beton blok işçilerin üzerine düştü: Üç işçi yaşamını yitirdi, bir işçi yaralı

Gebze’de viyadük çalışmalarında beton blok işçilerin üzerine düştü. Üç işçi hayatını kaybederken, bir işçi yaralandı.

Fotoğraflar: DHA

DHA’ya göre Kuzey Marmara Otoyolu inşaatında meydana gelen kazada dört işçi beton blok altında kaldı.

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Viyadük başlığı ayağı montajının yapıldığı sırada çökme meydana gelmesi sonucu, işçiler 30 metre yükseklikten aşağı düştü.

İşçilerin kurtarılması için süren çalışma kapsamında üç işçinin cenazesine ulaşıldı. Bir işçi ise yaralı olarak kurtarıldı.

İnceleme başlatan Çalışma Bakanlığı iki müfettiş görevlendirdi.

Gebze 1. Sulh Ceza Hakimliği, olaya ilişkin yayın yasağı kararı aldı.


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