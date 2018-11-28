Gebze’de beton blok işçilerin üzerine düştü: İki işçinin cenazesine ulaşıldı

Gebze’de viyadük çalışmalarında beton blok işçilerin üzerine düştü. İki işçi hayatını kaybetti. İki işçi ise beton blokun altında.
DHA’ya göre Kuzey Marmara Otoyolu inşaatında meydana gelen kazada dört işçi beton blok altında kaldı.
Viyadük başlığı ayağı montajının yapıldığı sırada çökme meydana gelmesi sonucu, işçiler 30 metre yükseklikten aşağı düştü.
İşçilerin kurtarılması için süren çalışma kapsamında iki işçinin cenazesine ulaşıldı.
İnceleme başlatan Çalışma Bakanlığı iki müfettiş görevlendirdi.
Gebze 1. Sulh Ceza Hakimliği, olaya ilişkin yayın yasağı kararı aldı.