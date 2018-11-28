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Yaramazlara biraz batar!

Gebze’de beton blok işçilerin üzerine düştü: İki işçinin cenazesine ulaşıldı

Gebze’de viyadük çalışmalarında beton blok işçilerin üzerine düştü. İki işçi hayatını kaybetti. İki işçi ise beton blokun altında.

Fotoğraflar: DHA

DHA’ya göre Kuzey Marmara Otoyolu inşaatında meydana gelen kazada dört işçi beton blok altında kaldı.

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Viyadük başlığı ayağı montajının yapıldığı sırada çökme meydana gelmesi sonucu, işçiler 30 metre yükseklikten aşağı düştü.

İşçilerin kurtarılması için süren çalışma kapsamında iki işçinin cenazesine ulaşıldı.

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İnceleme başlatan Çalışma Bakanlığı iki müfettiş görevlendirdi.

Gebze 1. Sulh Ceza Hakimliği, olaya ilişkin yayın yasağı kararı aldı.

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