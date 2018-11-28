Gebze’de beton blok işçilerin üzerine düştü: İki işçinin cenazesine ulaşıldı

İstanbul’da çağrı merkezi kurarak, aradıkları kişilere, Kuran ve dini kitap pazarlayan ancak siparişlere kağıt parçaları gönderen bir şebeke çökertildi. “Kitap bedelinin yüzde 10’unu Arakan ve Filistin’deki Müslümanlara gönderiyoruz” diyerek yaklaşık üç milyon lira vurgun yapan çete üyelerinin lüks yatta parti yaptığı ortaya çıktı.