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Yaramazlara biraz batar!

Gebze’de beton blok işçilerin üzerine düştü: Bir kişinin cenazesine ulaşıldı

Gebze’de viyadük çalışmalarında beton blok işçilerin üzerine düştü.

Fotoğraflar: DHA

DHA’ya göre Kuzey Marmara Otoyolu inşaatında meydana gelen kazada dört işçi beton blok altında kaldı.

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Viyadük başlığı ayağı montajının yapıldığı sırada çökme meydana gelmesi sonucu, işçiler 30 metre yükseklikten aşağı düştü.

İşçilerin kurtarılması için süren çalışma kapsamında ilk olarak bir işçi yaralı olarak kurtarıldı.

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Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, saat 17.15 itibariyle bir işçinin cenazesine ulaşıldığını belirterek iki işçinin enkazda arandığını açıkladı.

İnceleme başlatan Çalışma Bakanlığı iki müfettiş görevlendirdi.

Gebze 1’inci Sulh Ceza Hakimliği, kazaya ilişkin yayın yasağı kararı aldı.


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