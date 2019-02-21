‘Gebze-Halkalı’da test sürüşü tamam: Hattın tüm ayrıntılarını bakan anlattı

Gebze ile Halkalı arasını 115 dakikaya düşürecek olan yeni banliyo hattında ‘Yüksek Hızlı Tren’in test sürüşünü Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turan tarafından gerçekleştirildi.

Hızlı trenle de entegre olacak hattın mart başında açılmaya çalışılacağını belirten Bakan Turhan, hattın çalışma şeklini de ayrıntılarıyla anlattı.

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Gebze-Halkalı arasının 3 hat, boğaz geçiş kesiminin ise 2 hat olacak şekilde planlandığını vurgulayan Turan şunları söyledi: “Kent içerisinde Marmaray ile bütün bir şekilde banliyö işletmeciliği yapılacak. 3. hat üzerinde ise, şehirlerarası yolcu ve yük trenleri ile Yüksek Hızlı Tren işletmesi yapılabilecek. Toplam 13 istasyondan da 16 adet metro ve tramvay hattına entegrasyon sağlanmış olacak. İki dakikada bir sefer yapılabilecek. Yüksek Hızlı Tren Konya’dan Söğütlüçeşmeye 4 saat 45 dakikada varacak, Konya’dan Halkalı’ya 5 saat 15 dakikada ulaşabilecek. Ankara’dan Söğütlüçeşme’ye 4 saat 30 dakika, Halkalı’ya ise 5 saatte varabilecek. Sabah İstanbul’dan ilk seferler Ankara’ya ve Konya’ya Halkalı’dan kalkacak, diğer seferler ise Söğütlüçeşme İstasyonundan kalkacak. Yük trenlerinde ise, Pekin’den Londra’ya kesintisiz bağlantısı da sağlamış olacak. Yük trenleri gece saatlerinde boğazı kullanarak Asya ve Avrupa arasında taşımacılık yapabilecekler. Şu anda bu hatta kullanılacak olan toplam 440 adet araç yani 54 tren seti tamamının üretimi bitirilmiş olup bunların 300 adedinin Türkiye’de üretimi gerçekleştirilmiştir. Banliyö ile Üsküdar-Sirkeci arası 4 dakika, Ayrılık Çeşme-Kazlı Çeşme arası 13 dakika, Söğütlüçeşme-Yenikapı arası 12 dakika, Bostancı-Bakırköy arası 37 dakikaya inecek. Gebze-Halkalı arasındaki yolculuk süresi ise 115 dakika olacak. Hızlı tren, Gebze, Pendik, Maltepe, Bostancı, Söğütlüçeşme, Haydarpaşa, Bakırköy ve Halkalı’da durabilecek. Geldiğimiz noktada Gebze-Halkalı arası tüm güzergahta inşa faaliyetleri ile sinyalizasyon faaliyetleri tamamlanmıştır. Martın ilk haftasında açılışa hazır hale getireceğiz, banliyö ve hızlı tren hattının işletmeye açılma noktasında istasyonlarda mimari sonlandırma çalışmalarına devam ediyoruz. Bugün de sizlerin huzurunda test ve devreye alma işlemlerini başlatmış oluyoruz. 24 saat esaslı olarak deneme işletmesi testlerini yaparak, hattı Mart ayının ilk haftasında sinyalli ve sertifikalı şekilde ve açılışa hazır hale getirmeye çalışacağız.”