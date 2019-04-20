Gebze Cezaevi önündeki polis müdahalesine valilik soruşturması

Kocaeli’de Gebze Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu önünde eylem yapmak isteyen kadınlara polis müdahalesine ilişkin soruşturma başlatıldı.

DHA’nın haberine göre Gebze ilçesindeki cezaevinin önüne giden bir grup, açlık grevi yapan PKK’lılara destek için eylem yapmak istedi. Eyleme izin verilmezken, bir polisin elindeki copla kadınları itmesine dair görüntüler HDP tarafından sosyal medyada paylaşıldı.

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Yazılı açıklama yayınlayan valilik, Kandıra ilçesindeki T ve F tipi ceza infaz kurumları ile Gebze Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda ‘FETÖ’, PKK, IŞİD ve DHKP/C mensuplarının bulunduğunu kaydetti.

Açıklamada, Kandıra Cezaevi için 5, Gebze Cezaevi için 1 kilometrelik alan içinde yapılması planlanan eylemlerin 18 Ekim 2018’den itibaren yasaklandığı bilgisi verildi.

Gebze’de açlık grevi yapanlara destek olmak için 9 Nisan’dan itibaren ‘terör örgütü müzahir kitlesi tarafından’ cezaevi önlerinde eylem yapmaya başladığı aktarılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

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“9 Nisan 2019 tarihinden bugüne kadar eylem amacıyla gelenlere yazılı ve sözlü olarak defaten Valiliğimizin 18 Ekim 2018 tarihli yasaklama kararı tebliğ edilmiş, bir kısım eylemci yasaklanan alandan çıkmış, çıkmamakta ısrar edenler alan dışına çıkartılarak haklarında gerekli yasal işlemler yapılmış, bugüne kadar bir olumsuzluk yaşanmamıştır. 19 Nisan 2019 tarihinde yapılan eylemlere müdahale sırasında yetki ve maksadını aşan güvenlik görevlileri hakkında gerekli inceleme ve soruşturma işlemi başlatılmıştır.”