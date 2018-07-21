Gazzeli muhabir, haber takibinde kardeşinin öldürüldüğünü öğrendi

Gazze’de çalışan yerel muhabir Meryem Ebu Dakka Ebu Ferhane, haber takibi sırasında İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerden birinin kendi kardeşi olduğunu öğrendi.

İsrail, sınırda kendi askerlerine ateş açıldığı iddiasıyla dün Gazze’ye tank ve savaş uçaklarıyla yoğun saldırı düzenledi. Saldırıda dört kişi ölürken, hayatını kaybedenlerden biri de 31 yaşındaki Muhammed Ebu Ferhane’ydi.

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AA’nın haberine göre saldırı bölgesinde giden gazeteci Meryem Ebu Dakka, telefonla ofisini aradı ve topçu saldırısında iki kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Ebu Dakka, ölenlere de baktı ancak her yerinin kan olması ve tanınmayacak hale gelmesi nedeniyle nedeniyle kardeşini tanıyamadı.

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Daha sonra sağlık görevlisi hayatını kaybedenlerin isimlerinin bilgisini verdi. Kardeşini kaybettiğini anlayan Meryem Ebu Dakka, ekipmanlarını bırakarak hastaneye gitti.

Ebu Dakka’nın kardeşinin ölümünü öğrendiği anlar kameraya da yansıdı.