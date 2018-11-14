Gazze anlaşması bakan götürdü: İsrailli bakan erken seçim çağrısı yapıp istifa etti

Aşırı sağcı İsrail Savunma Bakanı Avigdor Lieberman Hamas ile ateşkesi gerekçe göstererek istifa ederken erken seçim çağrısı yaptı. Altı partili koalisyondan oluşan Başbakan Benyamin Netanyahu’nun hükümeti zorda.

Gazze’de geçen hafta başlayan İsrail ile Hamas arasındaki son dört yılın en şiddetli çatışmaları Mısır’ın arabuluculuğuyla dün sonlanmıştı.

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Lieberman’ın istifası İsrail ile Filistin arasında sağlanan ateşkesten saatler sonra geldi. Lieberman, Netanyahu hükümetinin Hamas’la ateşkes anlaşması yapmasına tepki olarak istifa ettiğini söyledi.

Le Monde’un haberine göre İsrailli bakan, Mısır’ın arabuluculuğuyla sağlanan anlaşmayı ‘teröre teslimiyet’ diye niteledi: “Dün Hamas terörüne teslim olduk. Bu ateşkesin başka bir anlamı yok. Devlet, uzun vadede ulusal güvenliğe muazzam zarar vermek pahasına, kısa vadeli sükunet satın alıyor.”

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Hamas: Gazze için siyasi bir zafer

Liebermann 2015’ten bu yana görev yapan hükümetin geleceğinin belirsizliğini savunarak erken seçim çağrısı da yaptı: “En kısa zamanda seçimler için bir tarihte anlaşmalıyız.”

Netanyahu’nun liderliğini yürüttüğü ve Liberman’ın da içinde yer aldığı altı partili koalisyon hükümetinin 66 milletvekili bulunuyor. Liberman liderliğindeki İsrail Evimiz Partisi İsrail meclisinde beş sandalyeye sahip.

Liberman’ı diğer partililerin izlemesi halinde koalisyonun sandalye sayısı kritik sınıra, yani 61’e düşecek. 2015’te göreve başlayan koalisyon hükümetinin normal şartlarda 2019’da seçime gitmesi bekleniyordu.

İsrail 24’ün haberine göre Hamas sözcüsüyse Lieberman’ın istifasını ‘İsrail’in Filistin direnişine karşı yenilgisinin tanınması’ ve ‘Gazze için siyasi bir zafer’ olarak niteledi.

Times of İsrael’in haberine göre, Lieberman’ın yerine Yahudi Yurdu partisinden Naftali Bennett’in savunma bakanlığı koltuğuna oturması bekleniyor.

Eski savunma bakanı Lieberman, Gazze’de Hamas hükümeti için çalışan binlerce Filistinli memurun aylardır ödenmeyen maaşlarının Katar’ın gönderdiği nakit parayla ödenmesini de şiddetle eleştirmişti.