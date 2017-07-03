Gazprom, Türkiye’ye Rus gazını ithal eden şirketten çıkıyor

Türkiye’ye Rus gazını ithal eden Enerco ve Avrasya şirketlerindeki yüzde 60’lık kontrol hisselerini yöneten Promak şirketinden çıkacağı konuşulan Rus enerji şirketi Gazprom’un, artık sadece ihracatçı firma sıfatıyla çalışacağı öne sürüldü.



Sputnik’in aktardığına göre Rusya merkezli Ekspert Online sitesinde yer alan analizde, Gazprombank’ın, 2004 yılında Gazprom’a ait Gazprom Germania şirketi Bosphorus Gas’in yüzde 40’ını satın alarak hisselerinin oranını yüzde 71’e çıkardığı ve 2014 yılında, sahip olduğu hisselerin yönetimi için Akfel Holding’le birlikte Promak’ı kurduğu hatırlatıldı.

‘Kayyım atanması şüphe uyandırdı’

İki ülke arasındaki ilişkilerin 2015’te gerilemesinin gaz sektörüne de yansıdığı ifade edilen yazıda, Gazprombank’ın 2016 yılında Promak’taki hisselerini Akfel Holding’e satma kararı aldığı ancak satışın gerçekleşmediği belirtildi.

15 Temmuz’ darbe girişiminin ardından Gülen Cemaati’ni finanse ettiği suçlamasıyla Akfel Gaz’a kayyım atandığına dikkat çekilen analizde “Gazprombank içinse böyle bir şirketin hissedarları arasında bulunmak şüpheli bir hal aldı” dendi.

‘Öngörülemez bir hal alan Türk pazarı cazibesini kaybetti’

Gazprom Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Aleksandr Medvedev’in “Siyasi gelişmeler nedeniyle öngörülemez bir hal alan Türk pazarı, liranın değer kaybetmesi sonucunda cazibesini kaybetti. Türkiye’de özgür gaz pazarı olmadı ve şu anda da yok” ifadelerinin hatırlatıldığı Ekspert Online’ın analizinde, Türk pazarından çıkmanın Gazprom’un çıkarına olacağı, fiyat konusundaki ihtilaflarla ilgili görüşmelerde şirketin elini güçlendireceği savunuldu.