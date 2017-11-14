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Gazprom endişeli: ABD’nin yaptırımları ‘Türk Akımı’ için risk

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Rusya’nın en büyük enerji şirketlerinden Gazprom, ABD’nin yaptırımlarının ‘Türk Akımı’ ve ‘Kuzey Akım 2’ projeleri için risk kaynağı olduğunu bildirdi.

Fotoğraf: Reuters

ABD’de 2 Ağustos yayınlanan yasayla, başkan Donald Trump’a Rus boru hatlarının yapımı ve bakımı için yatırım yapan, teknoloji tedarik eden veya Rus şirketlerine hizmet veren herhangi bir kişiye veya şirkete kısıtlayıcı tedbir koyma yetkisi verilmişti.

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AA’nın aktardığına göre Gazprom’un hazırladığı raporda, Rusya’ya yönelik yeni yaptırımların şirketin yabancı yatırımcılarını olumsuz yönde etkileyebileceği kaydedildi.

Raporda, yaptırımlar nedeniyle ‘Türk Akımı’ ve ‘Kuzey Akım 2’ projeleri dahil olmak üzere tüm boru hattı projelerinin tamamlanmasına yönelik riskler oluştuğuna vurgu yapıldı.

Raporda şöyle dendi: “Söz konusu risklerin doğru bir şekilde analiz edilebilmesi için ABD Hazine Bakanlığı’nın yaptırımların kapsamını açıklığa kavuşturması gerekmektedir.”

‘Türk Akımı’ projesiyle, Rusya’nın doğalgazı Türkiye üzerinden Avrupa’ya taşınacak.

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