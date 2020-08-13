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Yaramazlara biraz batar!

Gazprom: Avrupa’ya doğalgaz ihracatı yılın ilk yarısında yüzde 18 düştü

Rus doğalgaz şirketi Gazprom, Türkiye de dahil olmak üzere Avrupa’ya yılın ilk yarısında doğalgaz ihracatının yüzde 18 düşüşle 78.9 milyar metreküp olduğunu açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

Açıklama Tass haber ajansında yer aldı.

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