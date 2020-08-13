Gazprom: Avrupa’ya doğalgaz ihracatı yılın ilk yarısında yüzde 18 düştü

Rus doğalgaz şirketi Gazprom, Türkiye de dahil olmak üzere Avrupa’ya yılın ilk yarısında doğalgaz ihracatının yüzde 18 düşüşle 78.9 milyar metreküp olduğunu açıkladı.
Açıklama Tass haber ajansında yer aldı.
Yaramazlara biraz batar!
Döviz nakit çekiminin, Merkez Bankası (MB) tarafından masraf alınabilecek kalem olarak tanımlanmasının ardından bazı bankalar bu hafta itibariyle bu işlemi ücretlendirmeye başladı.
Çin’in güneyindeki Şenzhen kenti hükümeti, Brezilya’dan ithal edilen dondurulmuş tavuk kanadı örneğinin corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s Türk lirasının dolar karşısına tarihi dip seviyeye gerilemesinin bankaların kredi notu için olumsuz olduğunu açıkladı.
Muharrem İnce, 4 Eylül’de Sivas’tan ‘Bin Günde Memleket Hareketi’ başlatacağını açıkladı.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Doğu Akdeniz’de çözümün yolunun, diyalog ve müzakereden geçtiğini belirterek, “Sağduyu ve aklıselimle hareket edilirse herkesin hakkını koruyarak kazan-kazan temelli bir formül bulunabilir” dedi.