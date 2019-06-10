Gazipaşa’da Suriyelilere plaj yasağı kararına belediye başkanı tepkisi: Doğru olmadığını düşünüyorum

Antalya’nın Gazipaşa ilçesi belediye meclisi, Suriyelilerin Gazipaşa’daki plajlara girişi yasaklayan bir karar aldı. Karar için yapılan oylamada çekimser kalan Belediye Başkanı CHP’li Mehmet Ali Yılmaz, “Şahsen ben vatandaşlığına, etnik kökenine veya mezhebine bakarak ayırım yapmak taraftarı değilim; doğru olmadığını düşünüyorum. İnsanların da rahatsız edilmesine göz yumulmaması lazım. Kim rahatsız ederse etsin zabıtamız gerekeni yapacaktır” dedi.

Gazipaşa belediye meclisinin bugünkü toplantısında belediye başkanı Mehmet Ali Yılmaz (soldan ikinci) etnik köken ve mezhep ayırımcılığına karşı olduğunu söyledi. Fotoğraf: DHA

Gazipaşa Belediyesi’nin, belediye başkanı Mehmet Ali Yılmaz’ın yönettiği haziran ayı meclis toplantısında CHP’li Ulaş Özgen, gündem dışı söz alarak, Suriyelilerin Gazipaşa’daki plajlara alınmamasına yönelik önergeyi başkanlık divanına sundu. Önergenin gündeme alınarak, meclis komisyonuna gönderilip, gönderilmemesi oylamaya sunuldu. Oylamada Başkan Yılmaz’la birlikte 10 meclis üyesi, komisyona gitmesi yönünde oy kullanırken, 13 meclis üyesi de tersi yönde oy kullandı. Bunun üzerine maddenin gündeme alınıp, mecliste görüşülerek, oylanmasına karar verildi.

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İYİ Parti Grup Sözcüsü Mehmet Yüksel, konuyu olumlu bulduklarını ve desteklediklerini söyledi. AKP Grup Sözcüsü Mustafa Uysal ise “Bu konular devlet politikasıdır ve ülkemizde, bölgemizde birçok yabancı uyruklu kişiler gelip gidiyor. Bence bu uygulama yanlış” diyerek, desteklemedikleri görüşüne yer verdi. MHP’li meclis üyeleri de desteklemediklerini söyledi.

Ancak, Suriyelilerin Gazipaşa’daki plajlara alınmaması yönündeki madde, meclis üyelerinin onayına sunulduğunda, AKP’li ve MHP’li üyelerin 7 ret oyuna karşılık, CHP’li ve İYİ Parti’li üyelerin 12 oyuyla gündem maddesi oy çokluğuyla kabul edildi. Başkan Mehmet Ali Yılmaz ise çekimser kaldı.

Belediye başkanı: Etnik köken ve mezhebine bakıp ayırım yapma taraftarı değilim

Meclis oturumunun ardından gazetecilere açıklama yapan Gazipaşa Belediye Başkanı Yılmaz, “Sonuçta insan haklarına dikkat etmek durumundayız. İlçemiz aynı zamanda turistik bir bölge. Gelen kişinin vatandaşlık durumuna bakmamamız lazım. Gelen kişi insanlarımızı rahatsız ediyorsa gereğini de yapmamız gerekiyor. Suriyeli olmuş başka bir ülkenin vatandaşı olmuş önemli değil. Şahsen ben vatandaşlığına, etnik kökenine veya mezhebine bakarak ayırım yapmak taraftarı değilim, doğru olmadığını düşünüyorum. Ama insanların da rahatsız edilmesine göz yumulmaması lazım. Kim rahatsız ederse etsin zabıtamız gerekeni yapacaktır” dedi.