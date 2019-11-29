Gaziosmanpaşa’da, sokak ortasında eniştesini vurdu; başında bekleyerek polise teslim oldu

İstanbul’un Gaziosmanpaşa ilçesinde, sokak ortasında cinayet işlendi. Eşinin bir ay önce intihar ettiği söylenen Z.Y., eniştesi B.Ö’yü silahla vurarak öldürdü. Olay yerinden kaçmayan ve bekleyen Z.Y. polise teslim oldu.

Fotoğraf: DHA

Bir süre önce cezaevinden çıkan Z.Y., saat 16:00’da, geçmişte husumet yaşadığı belirtilen eniştesini konuşmak için Merkez Mahallesi Salih Paşa Caddesi’ne çağırdı.

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İkili arasında tartışma çıktı. Z.Y. belinden çıkardığı silahla eniştesine altı el ateş etti. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan B.Ö. kurtarılamadı.