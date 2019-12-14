Gaziosmanpaşa’da operasyon: Polis, cezaevi firarisini yakalamaya çalışıyor

İstanbul’un Gaziosmanpaşa ilçesinde polise ateş edip kaçan cezaevi firarisini yakalamak için operasyon düzenleniyor.
Açık cezaevi firarisi olduğu belirlenen bir kişinin evinde saklandığını belirleyen polis harekete geçti. Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi 1110 Sokak’taki adrese giden polis, şüphelinin direnişiyle karşılaştı. Polise ateş açan şüpheli annesini yaraladı ve binadan kaçtı. Yaralı kadın hastaneye kaldırıldı; polis firarinin peşine düştü.
Özel harekat ekipleri de mahalleye yönlendirildi. Şüphelinin iki yakını arbede sırasında gözaltına alındı.