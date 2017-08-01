Gaziosmanpaşa belediyesi ‘barter yapmış’: Cami sözüne karşılık rezidans

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Gaziosmanpaşa Belediyesi, ilçede üç yıl önce yıkılan ve yenisinin yapılacağı söylenen Bereç Çifte Minareli Camii’nin arazisinde yükselen ‘rezidans’ inşaatıyla ilgili tartışmada topu arsa sahibine attı.

Konuyu Twitter hesabından paylaştığı mesajla gündeme getiren CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan “Camileri ahır yaptı yalanıyla CHP’yi suçlayanlar, rezidans yapmak için camiyi yıkan AKP’li Gaziosmanpaşa belediyesine karşı neden suskun?” diye sormuştu.

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‘Kamuya ait değil’

Belediyenin açıklamasında rezidans inşaatı başlatılan arazinin şahıs mülkiyeti olduğu vurgulandı.

Yıkılan caminin 1960’lı yıllarda sanayi bölgesi çalışanlarının ibadet ihtiyaçları için arsa sahibi tarafından mescit olarak yaptırılıp ilerleyen yıllarda yine aynı kişi tarafından camiye dönüştürüldüğü belirtilen açıklamada “Söz konusu cami kamuya ait olmayıp arsa sahibi tarafından kendi arsası üzerine yapılmıştır” denildi.

‘İmar hakkını kullanma talebinde bulundu’

Caminin depreme dayanıklı olmadığı ve günümüz taleplerini karşılayamadığı belirtilen açıklamada, arsa sahibinin belediyeye gelerek imar planındaki ‘ticaret ve konut’ yapmasına olanak tanıyan imar hakkını kullanma talebinde bulunduğu anlatıldı.

Yeni caminin nereye inşa edileceği açıklanmadı

Yıkılan cami yerine 1200 metrekare arsa üzerine altında otopark ve 1500 metrekare kapalı alana sahip cami inşaatının arsa sahibi tarafından yapılıp kamuya arsasıyla birlikte devredileceğine dair protokol imzalandığı belirtilen açıklamada, bu caminin nereye inşa edileceğinden ise bahsedilmedi.