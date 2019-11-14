Gaziantep’teki okulda da öğrenciler Atatürk portresi önünde ‘secdeye varmış’

Gaziantep’te 10 Kasım etkinliklerinde, Atatürk’ün portresinin önünde ‘secdeye varan’ öğrencilerin fotoğrafları sosyal medyada tepki topladı; soruşturma başlatıldı.

Fotoğraflar: DHA

Mehmet Ali Eruslu İlk ve Ortaokulu’nda düzenlenen anma etkinliklerindeki koreografide altı ilkokul öğrencisi Atatürk fotoğrafına bağlı ‘Atatürk İlkeleri’nin yazılı olduğu kağıtları açarak secde eder gibi durdu.

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Etkinliğe dair görüntülerin sosyal medyada tepki çekmesi üzerine milli eğitim müdürlüğü tarafından okul yönetimi hakkında soruşturma başlatıldığı açıklandı.

‘İzleyiciler görebilsinler diye eğildiler, secde etmediler’

Okul müdürü Hamit S. ise törende bir art niyet olmadığını, etkinliği izleyen arka sıradaki öğrenci ve velilerin de koreografiyi görebilmesi için öğrencilerin dizlerinin üstüne eğildiğini ve secdenin söz konusu olmadığını söyledi.

Bursa’da da soruşturma başlatılmıştı

Bursa’nın İznik ilçesindeki Elbeyli İlköğretim Okulu’ndaki 10 Kasım etkinliklerinde de benzer bir olay yaşanmıştı. Bir kız öğrenci şiir okurken diğerlerinin Atatürk’ün portresi önünde eğilip alnını yere koyduğu anların görüntüleri sosyal medyada tepki çekmişti.

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Bursa’daki 10 Kasım töreninden

Tepkiler üzerine Milli Eğitim Bakanlığı dün yazılı açıklama yaparak söz konusu görüntülerin 10 Kasım Atatürk’ü anma programını anlamından uzaklaştırdığı, pedagojik açıdan kabul edilemez bir algıya sebebiyet verdiği ve bu nedenle inceleme-soruşturma başlatıldığı belirtilmişti.