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Gaziantep’teki hava destekli IŞİD operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı


 

Gaziantep’te insansız hava aracı destekli IŞİD operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Fotoğraf: DHA

Terörle mücadele polisi, önceden belirlenen adreslere bugün eş zamanlı baskın yaptı.

Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda gözaltına alınan 11 kişi sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.

Operasyonda çok sayıda sahte pasaport, ikamet izin belgesi, 110 vesikalık fotoğraf, 30 fişek, 6 bin 900 lira ve 5 bin 270 ABD doları bulundu.

Gözaltına alınanların arasında Suriye uyruklu kişilerin de olduğu öğrenildi.

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