Gaziantep’teki hastane yangınında can kaybı 13’e yükseldi

Gaziantep’te özel hastanenin Covid-19 yoğun bakımında çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 13’e yükseldi.
Özel Sanko Üniversitesi Konukoğlu Hastanesi’nde 20 Aralık 2020’de yüksek akım oksijen tüpünden kaynaklanan yangında tamamı yoğun bakım hastası 12 kişi hayatını kaybetmişti.
Gaziantep Üniversitesi’nden öğretim görevlisi Hasan Özyıldız, yaralanmasının ardından Şehitkamil Devlet Hastanesi’nde tedaviye alınmıştı.
Özyıldız, bugün sabaha karşı hayatını kaybetti. Özyıldız’ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak memleketi Kilis’e götürüldü.
Özyıldız için öğle vakti Kilis’in Polateli ilçesine bağlı Bağarası köyünde cenaze töreni düzenlendi. Özyıldız, yakınlarının kıldığı cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedildi.