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Yaramazlara biraz batar!

Gaziantep’teki hastane yangınında can kaybı 13’e yükseldi

Gaziantep’te özel hastanenin Covid-19 yoğun bakımında çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 13’e yükseldi.

Fotoğraf: AA

Özel Sanko Üniversitesi Konukoğlu Hastanesi’nde 20 Aralık 2020’de yüksek akım oksijen tüpünden kaynaklanan yangında tamamı yoğun bakım hastası 12 kişi hayatını kaybetmişti.

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Hasan Özyıldız

Gaziantep Üniversitesi’nden öğretim görevlisi Hasan Özyıldız, yaralanmasının ardından Şehitkamil Devlet Hastanesi’nde tedaviye alınmıştı.

Özyıldız, bugün sabaha karşı hayatını kaybetti. Özyıldız’ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak memleketi Kilis’e götürüldü.

Özyıldız için öğle vakti Kilis’in Polateli ilçesine bağlı Bağarası köyünde cenaze töreni düzenlendi. Özyıldız, yakınlarının kıldığı cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedildi.

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TESK’ten sahte içki çıkışı: Bu yıl ÖTV artışı yapılmamalı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, ÖTV artışının sahte içki üretimini de artırdığını belirterek, “Sahte içki üretenlerin ve bu nedenle hayatını kaybedenlerin bir hayli arttığı göz önünde bulundurulduğunda, bu yıl alkollü içkilerde ÖTV artışı yapılmamalı” ifadesini kullandı.