Gaziantep’te üçüncü kattaki dairenin balkonundan düşen dört yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Gaziantep’in merkez Şehitkamil ilçesinde üçüncü kattaki dairenin balkonundan düşen dört yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
AA’nın aktardığına göre Taşlıca Mahallesi’ndeki binanın üçüncü katında bulunan evlerinin balkonunda oynayan dört yaşındaki E.B. zemine düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralı çocuğu Abdülkadir Yüksel Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.
E.B buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Çocuğun cenazesi, Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.