Gaziantep’te üçüncü kattaki dairenin balkonundan düşen dört yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Samsun’un Canik ilçesinde bir kadın, eski eşi tarafından, beş yaşındaki kızının yanında, sokak ortasında dövüldü. Yüzünde ve kafasında ezikler oluşan kadın hastaneye kaldırıldı. Dayak yediği anların örüntüleri sosyal medyada infial yarattı.