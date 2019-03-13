Gaziantep’te sıpaya işkenceye tepki

Gaziantep’in Yavuzeli ilçesinde, çivili sopayla vurularak yaralanan sıpa, hayvanseverler tarafından kent merkezindeki veterinere getirildi. Ayak kısmında derin yaralar bulunan sıpa, tedaviye alındı.

Fotoğraf: DHA

İlçenin Sarılar Mahallesi’nde ayaklarına çivili sopayla vurularak yaralanan ve iple bağlanan sıpayı görenler durumu Canlı Hayatını İyileştirme Derneği’ne (CAHİDE) bildirdi.

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Dernek görevlileri, acı içerisinde kıvranan sıpayı havyan ambulansıyla derneğin bakım evine götürdü. Burada tedaviye alınan sıpanın ayaklarının kesici aletle yaralandığı belirlendi.

‘Hayvanlarımız mal değil can kapsamına girerse işkenceler biter’

Sıpayı çok kötü durumda bulduklarını ifade eden CAHİDE Yönetim Kurulu üyesi Cemal Güneş Tosun, meclise gerekli yasal düzenlemenin yapılması için çağrıda bulundu.

Tosun şunları söyledi: “İşkence görmüş. Hocalarımız ile görüştük, enfeksiyon var. Hayvanlarımız hep mal kapsamına giriyor. Ne zaman bunlar can kapsamına girerse bu işkenceler bitecektir. Meclis’ten bu hayvanlar ile ilgili yasanın bir an önce çıkmasını istiyorum.”

