Gaziantep’te okul bahçesindeki çocuklara ateş açıldı: Beşi öğrenci yedi yaralı

Gaziantep’te bir okulun bahçesinde top oynayan çocuklara pompalı tüfekle ateş açıldığı belirtildi. Olayda beşi öğrenci yedi kişinin yaralandığı kaydedildi.

İHA’nın haberine göre, Şehitkamil ilçesi Hacıbaba Mahallesi Farabi Sokak’ta bulunan Nezihe Osman Atay Ortaokulu’nun bahçesinde top oynayan çocuklara doğru pompalı tüfekle ateş açıldı.

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Kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından açılan ateş sonucu bahçede bulunan beşi öğrenci toplam yedi kişi yaralandı.

Yaralılar, seslerin üzerine olay yerine gelen vatandaşlar ve çocukların yakınları tarafından özel araçlarla Şehitkamil Devlet Hastanesi’ne getirildi.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, tüfekli saldırganın ise olayın ardından kaçarak, kayıplara karıştığı bildirildi.

Polis olay yerinde inceleme yaptı. Saldırganın V.K isimli şahsın olduğunu tahmin edilirken, şahsın yakalanması için çalışma yürütülüyor.