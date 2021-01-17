Gaziantep’te bina çöktü: Dört kişi yaralandı

Gaziantep’te iki katlı bina çöktü, dört kişi enkazdan yaralı halde kurtarıldı.

Fotoğraf: DHA (Temsili)

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ve AFAD ekipleri, enkaz altında kalarak yaralanan üç kişiyi kurtardı. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırdı.

Reklam

Görgü tanıklarının verdiği bilgiye göre, enkaz altında bir kişinin daha olduğunu değerlendiren ekipler, çalışmalar sırasında bir kişiyi daha kurtardı.

Enkazdan kurtarılanların Fatma Rahman ile çocukları Ömer Halebi (25), Ahmet Cesim (22) ve Muhammed Cesim (20) olduğu öğrenildi.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan Fatma Rahman’ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Reklam

Enkazda arama kurtarma çalışmaları sonlandırıldı. Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemini sürdürüyor.