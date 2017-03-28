Gaziantep’te kına gecesi ve polise saldıranlara ağırlaştırılmış müebbet istemi

Gaziantep’te 57 kişinin hayatını kaybettiği kına gecesi ile üç polisin yaşamını yitirdiği intihar saldırılarına ilişkin soruşturma sonunda dokuz IŞİD’li için ağırlaştırılmış müebbet istemiyle dava açıldı.

Gaziantep’te 20 Ağustos 2016’da Beybahçe Mahallesi’nde Besna ve Nurettin Akdoğan çiftinin düğünü öncesinde yapılan kına gecesinde canlı bomba saldırısı düzenlenmiş, çoğu çocuk 57 kişi hayatını kaybederken 94 kişi de yaralanmıştı.

Kentte, Alevi kurumlarına saldırı yapılacağı ihbarı üzerine bir hücre evine 16 Ekim 2016’da yapılan baskında, bir intihar bombacısının kendisini patlatması sonucu üç polis hayatını kaybetmiş, sekiz kişi de yaralanmıştı.

60 kez müebbet

AA’nın haberine göre saldırılarla ilgili soruşturma kapsamında dokuz şüpheli hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi.

İddianamede tutuklu sanıklar Mehmet Şahin Erğan, Mehmet Çalıkuşu, Ahmet Köşgeroğlu, Ali Çalıkuşu, Fadile Cebael, Hacı Polat, Hasan Uzun, Mehmet Karakurt ve Abdurrahman el-Najjar hakkında ‘anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme’, ‘kasten öldürme’, ‘kasten öldürmeye teşebbüs etmek’, ‘tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurma veya el değiştirme’ ve ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçlarından dört ile 60 kez arasında değişen ağırlaştırılmış müebbet ve 274 ile 1814 yıla kadar hapis istendi.

Enes Karataş ve Yunus Sarı’nın da ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’tan 10 yıla kadar hapsi isteniyor.

IŞİD’in Türkiye’de 18 saldırı gerçekleştirildiği anlatılan iddianamede, Gaziantep’teki IŞİD operasyonlarında gözaltına alınan H.N.Ç. isimli şüphelinin savcılık ifadesine de yer verildi.

Buna göre H.N.Ç., bir numaralı sanık Mehmet Şahin Erğan’la, operasyonda öldürülen Mehmet Kadir Cebael’in evine gittiklerini söyledi.

Cabael’in kentte örgütün faaliyetlerini plandığı, lojistik destek sağladığı, intihar saldırılarının sorumluluğunu üstlendiği, ülke çapında da malzeme temini yaptığı ve koordinasyon sağladığı belirtiliyor.

H.N.Ç.’nin anlatımına göre Cabael, görüşmede, kına gecesindeki saldırıyı yapan ‘Ahmet’ isimli IŞİD’linin bir ay kendi evinde kaldığını söyledi. Cabael, Ahmet’i motive ettiğini, bombalı yeleği olay günü kendisinin giydirip taksiyle saldırının yapılacağı yere gönderdiğini anlattı.

İddianameye göre Mehmet Şahin Erğan, Cebael’e bağlı çalıştıklarını kaydetti.

Erğan, talimat üzerine kiraladıkları depoya Mehmet Çalıkuşu, Ahmet Köşgeroğlu, Hacı Polat ve Mehmet Karakurt’la farklı zamanlarda mühimmat taşıdıklarını aktardı.

Üç polisin hayatını kaybettiği saldırıda kullanılan mühimmatın Abdurrahman el-Najjar tarafından Suriye uyruklu ‘Ebu Yusuf’ kod adlı Muhammed Şerif’e teslim edildiğini anlatan Erğan, düğündeki saldırıyı yapan ’20-25 yaşlarında 170-175 santim boyunda uzun küt saçlı, atletik, Türkçe konuşan’ IŞİD’liyi talimat üzerine Cebael’in evine götürdüğünü söyledi.

İddianamede yer verilen Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şubesinin raporuna göre düğündeki saldırıda siyah renkli yelek içerisinde el yapımı patlayıcı kullanıldı ancak saldırganın açık kimliği tespit edilemedi.