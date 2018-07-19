Gaziantep’te kadın cinayeti: Yedi aylık hamile kadın dövülerek öldürüldü

Gaziantep’te dini nikahlı olduğu İsa Ç. (32) tarafından dövülen yedi aylık hamile Aysel Kurt, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kurt önceki gün babası Vakkas Kurt’u arayarak dört yıl önce dini nikahla beraber olduğu İsa Ç.’nin kendisini dövdüğünü söyleyerek yardım istedi. Baba Kurt, kızının evine giderek İsa Ç.’ye uyarılarda bulundu, kızına ise isterse eve dönebileceğini söyledi. Aysel Kurt ise babasına dönmeyeceğini, tekrar şiddet görmesi halinde polise gidip şikayetçi olacağını anlattı.

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Vakkas Kurt’un evden ayrılmasının ardından yaşanan tartışmada şiddete maruz gören Kurt, çığlıklarına gelen yakınları tarafından hastaneye götürüldü. Kurt ve karnındaki bebek hastanede öldü.

Bir çocuk annesi ve yedi aylık hamile Kurt’un cesedi otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna götürüldü.

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Gözaltına alınan İsa Ç.’nin sorgusu sürüyor.

Kızının cenazesini almak için morga giden Vakkas Kurt, kızının hastaneye dövüldüğü için götürüldüğünü söyledi.