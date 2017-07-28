Gaziantep’teki IŞİD davasında 39 tahliye: ‘Türkiye emiri’nin eşi de var

Gaziantep’teki IŞİD davasında, örgütün ‘Türkiye emiri’ olarak anılan Yunus Durmaz’ın eşi de dahil 39 kişi tahliye edildi.

İHA’da yer alan habere göre Gaziantep 8’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmanın beşinci gününde 60 sanıktan 39’u ‘adli kontrol’ şartıyla tahliye edildi. Sanıklardan bazılarına ev hapsi kararı verildi.

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Gaziantep Emniyet Müdürlüğü’ne düzenlenen bombalı araçlı saldırıdan 19 gün sonra, polis ekiplerinin yaptığı operasyonda kendini patlatan ve IŞİD’in ‘Türkiye emiri’ olarak anılaan Yunus Durmaz’ın olay sırasında evde bulunan eşi Nesibe Durmaz da tahliye edilenler arasında.

Savunmasında eşinin IŞİD militanı olduğunu bilmediğini iddia eden Nesibe Durmaz, eşiyle arasında şiddetli geçimsizlik olduğunu savunmuştu.