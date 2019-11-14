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Yaramazlara biraz batar!

Gaziantep’te HDP il eş başkanı dahil birçok kişi gözaltına alındı

Gaziantep’te ‘terör örgütüyle bağlantılı olduğu ve örgüt propagandası yaptığı’ iddia edilen şüphelilere yönelik olarak aralarında HDP’nin il ve ilçe başkanlıklarının da bulunduğu adreslere şafak vakti geniş çaplı operasyon düzenledi. HDP Gaziantep İl Eş Başkanı Müslüm Kılıç dahil çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. 

Fotoğraflar: DHA

Şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.

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HDP il başkanlığı ve Şehitkamil ilçe başkanlığı önünde Çevik Kuvvet ve Özel Harekat polislerince geniş güvenlik önlemi alındı.

İl ve ilçe binasına giren polisin arama çalışması devam ediyor.

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