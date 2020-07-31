Gaziantep’te ‘hayvan derisi’ kavgası: Beş yaralı

Gaziantep’te kurban sahipleri ile kasaplar arasında çıkan bıçaklı kavgada beş kişi yaralandı, altı şüpheli gözaltına alındı.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre, Gazikent Semt Pazarı’nda kesilen kurbanın derisini bir hayır kurumuna vermek isteyen hayvan sahipleriyle kasaplar arasında çıkan sözlü tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

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Olayda yaralanan beş kişi, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan üçünün hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, kavgaya karıştıkları belirlenen altı kişiyi gözaltına aldı.