Gaziantep’te hastane yoğun bakımında yangın: 10 hasta hayatını kaybetti

Gaziantep’te SANKO Üniversitesi Hastanesi Covid-19 yoğun bakım ünitesinde oksijen cihazından kaynaklanan yangında 10 hasta hayatını kaybetti.

Fotoğraf: AA

AA’nın aktardığı hastane açıklamasına göre, sabah saatlerinde yüksek akım oksijen cihazından kaynaklanan ve oksijen sisteminin etkilenmesi sonucu yangın çıktı.

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Yangında Mehmet Reşit Saydanoğlu (75), Fethiye Kırca (78), Naciye Ulukütük (56), Abdi Hamzaoğlu (68), Elif Akgül (85), Ökkaş Akbulut (69), Kahraman Taş (71) ve Ali Saffet Kanpolat (64) hayatlarını kaybetti.

Açıklamada, “Yoğun bakımda tedavisi süren diğer 14 hasta, uygun yoğun bakımı olan hastanelere sevk edildi. Konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı” ifadesine yer verildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca öğle saatlerinde paylaştığı tweet’le hayatını kaybedebnlerin sayısının dokuza yükseldiğini açıkladı.

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Koca şu ifadeleri kullandı: “Gaziantep’te yoğun bakım ünitesinde meydana gelen elim olay hepimizi üzmüştür. Vefat sayımız 9 oldu. Yangından etkilenen diğer hastalar 112 acil ekiplerimiz tarafından civar hastanelere nakledildi. Vefat edenlere Allah’tan rahmet diliyorum. Olayı yakından takip ediyoruz.”

Bakan, akşam saatlerinde de bir hastanın nakledildiği hastanede yaşamını yitirdiğini açıkladı. Böylece can kaybı sayısı 10’a yükseldi.