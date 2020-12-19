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Gaziantep’te hastane yoğun bakımında yangın: Sekiz hasta hayatını kaybetti

Gaziantep’te SANKO Üniversitesi Hastanesi Covid-19 yoğun bakım ünitesinde oksijen cihazından kaynaklanan yangında sekiz hasta hayatını kaybetti.

Fotoğraf: AA

AA’nın aktardığı hastane açıklamasına göre, sabah saatlerinde yüksek akım oksijen cihazından kaynaklanan ve oksijen sisteminin etkilenmesi sonucu yangın çıktı. 

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Yangında Mehmet Reşit Saydanoğlu (75), Fethiye Kırca (78), Naciye Ulukütük (56), Abdi Hamzaoğlu (68), Elif Akgül (85), Ökkaş Akbulut (69), Kahraman Taş (71) ve Ali Saffet Kanpolat (64) hayatlarını kaybetti. 

Açıklamada, “Yoğun bakımda tedavisi süren diğer 14 hasta, uygun yoğun bakımı olan hastanelere sevk edildi. Konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı” ifadesine yer verildi.

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