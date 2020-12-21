Gaziantep’te yoğun bakımda yangın: Hayatını kaybedenlerin sayısı 12’ye yükseldi

Gaziantep’te, SANKO Üniversitesi Hastanesi’nin, 19 kişinin tedavi gördüğü Covid-19 yoğun bakım ünitesinde yüksek akım oksijen cihazından kaynaklanan patlama sonrasında çıkan yangın nedeniyle ölenlerin sayısı 12’ye yükseldi.

Fotoğraf: AA

19 Aralık Cumartesi günü sabahın erken saatlerinde çıkan yangında yedi kişi olay yerinde, bir kişi ise farklı bir hastaneye sevk edildiği sırada yaşamını yitirmişti. Çeşitli hastanelerde tedavi altına alınan dokuz hastadan üçü kurtarılamamıştı. Ölenlerin sayısı 11’e yükselmişti.

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AA’nın haberine göre özel bir hastaneye kaldırılan Münevver Güler’in hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 12 oldu.

Gaziantep başsavcılığının yangınla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor. İki savcının görevlendirildiği soruşturma kapsamında makine ve elektrik mühendisi ile iş güvenliği uzmanının da arasında bulunduğu bilirkişi heyeti, olay yerindeki incelemelerini tamamladı.

Soruşturma çerçevesinde hastane çalışanları ile hasta yakınlarının bilgisine başvuruluyor.

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İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yürütülen idari soruşturma da devam ediyor.