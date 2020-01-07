Gaziantep’te eşini sokak ortasında döven kişi tahliye edildi

Gaziantep’te sokak ortasında çocuğunun yanında eşini dövdüğü gerekçesiyle tutuklanıp, hakkında 4.5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan adam yedi ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı, sonra da cezaevinde yattığı süre göz önünde bulundurularak tahliye edildi.

Fotoğraflar: DHA

Cep telefonuyla kaydedilerek sosyal medyada paylaşılan olay, 15 Kasım’da, 8 Şubat Mahallesi’nde meydana geldi. Görüntülerin tepki toplaması üzerine polis tarafından gözaltına alınan Emrah Çilo adlı adam, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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İtirazlar üzerine tekrar gözaltına alınan saldırgan, çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp, hakkında 1.5 yıldan 4.5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

‘Çok kıskanmıştım, şuurumu kaybedip vurdum’

Davanın karar duruşmasına tutuklu sanık, eşini çok kıskandığı için olayın yaşandığını söyleyerek şöyle konuştu: “Kendi gözümden bile kıskanıyorum. Olay günü de kıskançlık yüzünden tartıştık. Gitmeye karar verince peşinden gittim, özür diledim ‘çocuklarını düşünmüyor musun?’ dedim. Kendisini ikna etmeye çalıştım ancak ağza alınmayacak bir söz söyleyince şuurumu kaybedip vurdum. Yaptığım çirkin davranışımdan dolayı çok pişmanım. Kendi insanlığımdan utandım. Sizlerin huzurunda eşimden özür diliyorum.”

‘Şikayetçi değilim’

Saldırıya uğrayan Büşra Çilo adlı kadın ise şikayetçi olmadığını belirterek ifadesinde şunları söyledi: “Eşim bana çok iyi davranır, ben de ona aynı şekilde. Bu kadarını hak etmedi. Şikayetçi değilim, en başından beri değildim. Beni çok sevdiği için kıskanırdı. Eşimi seviyorum, onun da beni sevdiğini biliyorum. Bana karşı tehdit ve hakaret eylemi olmadı, can güvenliğimden endişe etmiyorum. Eşimin tahliye olmasını ve çocuklarımın yanına dönmesini istiyorum.”

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