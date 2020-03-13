Diken

Yaramazlara biraz batar!

Gaziantep’te ‘corona’ nedeniyle 20 günlük toplantı ve gösteri yasağı

Gaziantep valiliği, yeni tip corona virüsünün yayılmasının önlenmesine yönelik tedbirler kapsamında kent genelinde 20 gün süreyle her türlü gösteri, eylem ve toplantının yasaklandığını duyurdu.

Fotoğraf: DHA

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, virüsün yayılmaması için tedbirler kapsamında kararın alındığına dikkat çekilerek şöyle denildi: “Corona virüsünün yayılmaması noktasında alınan tedbirler kapsamında ilimiz genelinde gerçekleştirilebilecek, (sivil toplum kuruluşlarının kendi binalarında, kendi personel ve üyelerine yönelik yapacağı toplantılar ile Devlet Kurum ve Kuruluşlarının program ve etkinlikleri, resmi bayram, resmi anma günleri, resmi tören ve kutlamalar ile gelenek ve göreneklere göre yapılacak programlar, spor faaliyetleri ile bilimsel, ticari ekonomik amaçlarla yapılan toplantılar ve Valilik tarafından izin verilenler hariç olmak üzere), tüm toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, yer toplantısı ile protesto eylemi, miting, çadır kurma, oturma eylemi, stant açma, açlık grevi, anma töreni, afiş, pankart ve poster asma, el ilanı ve bildiri dağıtma, imza masası açma, meşale yakma ve taşıma konferans, panel, seminer vb. her türlü eylem etkinliklerin 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddeleri ve ayrıca 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 17’nci ve 19’unucu maddeleri hükmü gereğince 15.03.2020 tarihi saat 08.00’ dan 03.04.2020 tarihine kadar (20) gün boyunca Valiliğimizce yasaklanmıştır.”

Reklam

Sağlık bakanı: ‘Corona’ tanısı konan kişi sayısı beşe yükseldi

İspanya’da ‘corona’ nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi

Umreden dönen yaşlı kadın, ‘corona’ şüphesiyle gözlem altında

Hollanda’da ‘corona’dan ölenlerin sayısı 10’a yükseldi

Otogarlara ‘corona’ akını

Okullar ‘corona’ nedeniyle bir hafta tatil

Türkiye’de ikinci ‘corona’ vakası

Erdoğan’ın Burdur programı ertelendi

YÖK: Üniversitelerde tatil öğrencileri kapsıyor; toplu etkinlikler iptal

Bakan Selçuk: 23 Mart’tan sonra uzaktan eğitim başlayacak

KKTC’de ilk ‘corona’ vakası: Okullar tatil edildi

Federasyon: Bakanın ‘Aile hekimine gidin’ çağrısı ‘corona’ riskini artırıyor, tanı kiti yok

Bakan Koca: Son 14 günü beş ülkede geçirenler raporlu sayılacak

‘Corona’ Kıbrıs Cumhuriyeti’ne sıçradı; KKTC önlemleri artırıyor

Almanya’da ‘corona’ nedeniyle iki kişi hayatını kaybetti

Almanya’da ‘corona’ paniği: Market rafları hızla boşalıyor

Mısır’da ‘corona’ kaynaklı ilk ölüm

Arjantin’de ‘corona’dan ilk ölüm

Britanya’da ‘corona’dan ilk ölüm

ABD’de yolcusu ‘corona’dan ölen gemiye havadan test kiti bırakıldı

Sahibinden köpeğine ‘corona’ bulaştı

WHO’dan 40 sayfalık rapor: ‘Corona’ erkekleri iki kat daha fazla öldürüyor

Cerrahpaşa’dan 16 soru-yanıtta ‘corona’ kılavuzu

Sağlık bakanı: 1363 kişiye ‘corona’ taraması yapıldı, virüs yok

SON HABERLER

Otogarlara ‘corona’ akını

Yeni tip corona virüsün yol açtığı covid-19 salgınını önlemeye yönelik tedbirler kapsamında okulların tatil edilmesiyle öğrenciler otogarlara akın etti.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...