Gaziantep’te 15 yaş ve altındakilerin pazara gitmesi yasaklandı

Gaziantep İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Covid-19 tedbirleri kapsamında 15 yaş ve altındakilerin semt pazarlarına gitmelerinin yasaklanmasına karar verdi.

Fotoğraf: DHA (temsili)

AA’nın haberine göre valiliğin, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplantısı sonrası alınan kararları duyurduğu açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

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“İlimizde üretimi yapılan tüm cerrahi maskeler için TSE belgesi alma zorunluluğu getirilerek ilgili kuruluşlara gerekli bilgilendirmenin yapılmasına, havaalanında bekleme alanlarındaki yoğunluğun önüne geçilebilmesi için CIP uygulaması kaldırılarak CIP alanın vatandaşların kullandığı ortak alanlara entegre edilmesine, teknik servislerin evlere hizmete giderken hanedeki kişilerin HES kodunu sorgulamaları ve aynı şekilde teknik servis hizmeti alan ailelerin de HES kodu sorgulaması yaparak, teknik servis işlemlerini yaptırması zorunluluğunun getirilmesine, 15 yaş ve altı çocukların ebeveynleri yanında bulunsa dahi semt pazarlarına gitmelerinin yasaklanmasına karar verildi.”