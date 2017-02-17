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Gaziantepspor’un yeni stadı ‘Evet’ mitingiyle açılacak: İslam bayrağını dalgalandıran sayın cumhurbaşkanımız…

‘Partili cumhurbaşkanlığı’ için ‘sahaya inen’ Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 19 Şubat’ta Gaziantep’te ‘toplu açılış töreni’ adı altında bir miting düzenleyecek.

Yeni stadı Gaziantep Arena’nın da aralarında olduğu tesislerin açılış törenine ‘tam kadro’ katılacağını duyuran Gaziantepspor, tüm taraftarlarını mitingin yapılacağı 15 Temmuz Demokrasi meydanına çağırdı.

‘İslam bayrağını dalgalandıran sayın cumhurbaşkanımız’

Erdoğan’dan ‘devlet adamlığını ve halk adamlığını birleştirerek milletin cumhurbaşkanı olan kıymetli büyüğümüz’ diye bahsedilen başkan İbrahim Kızıl imzalı açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Vatanımızın ve Milletimizin bölünmez bütünlüğü için mücadeleler veren, devlet ve millet kaynaşmasının muhteşem örneklerini ortaya koyan, Türkiye Cumhuriyetinin kayıtsız ve şartsız bekası uğrunda gecesini gündüzüne katarak içte ve dıştaki tüm hain işbirlikçilere rağmen dimdik bir şekilde Türkiye Cumhuriyeti ve İslam bayrağını dalgalandıran Sayın Cumhurbaşkanımız, emsaline az rastlanır bir stadyumu Gazi Şehrimize ve Gaziantepspor’umuza kazandırmışlardır.”

20 bin forma dağıtılacak

Erdoğan’ın mitingde 20 bin Gaziantespor forması dağıtacağı belirtilen açıklama şöyle devam etti: “Gaziantepspor’a gönül veren ve kalbi Türkiye için çarpan bütün taraftarlarımızı, Gaziantepspor’umuzun 20 bin formasını Sayın Cumhurbaşkanımızın elinden almak ve kendilerine minnet ve şükranlarımızı iletmek üzere tüm yönetim, teknik ekip ve futbolcularımız ile 15 Temmuz Demokrasi meydanına bekliyoruz.”

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