Gaziantepspor’dan eski kaptanına ‘şike’ suçlaması: Hain içerden olunca kapı kilit tutmaz

Süper Lig’e veda eden Gaziantespor, eski futbolcusu ve takım kaptanı Elyasa Süme’yi, kulübü yok etmek isteyenlerin ‘hukuka aykırı eylemlerine dahil olmakla’ suçladı.

‘Hain içerden olunca kapı kilit tutmaz’

Kırmızı-siyahlı kulübün açıklamasında, 27 yıl aralıksız Süper Lig’de oynayan Gaziantepspor’un yürütülen aleyhte kampanyalar ve ve algı operasyonlarına maruz kaldığı savunuldu.

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Dede Korkut hikayelerinde geçen “Hain içerden olunca kapı kilit tutmaz oğul” sözünün bugün yaşananlara ışık tuttuğu dile getirilen açıklama şöyle devam etti: “Gaziantep şehri ve spor kamuoyunun bilmesini isteriz ki; yaşanan başarısızlığı başkalarının üzerinden perdelemek gibi bir tutum içerisinde değiliz. Yapılan hatalardan mutlaka ders çıkartılacak, istişare edilerek özeleştiri yapılacaktır. Yalnız kamuoyunun şunu bilinmesini ve anlamasını özellikle istediğimizi, bu şehrin lokomotif takımının üzerinde hiç tasvip etmeyeceğimiz yollara başvurulduğunu gördüğümüzü bilmelerini isteriz.”

‘Kanıtlar ortaya çıkmaya başladı’

Gaziantepspor’u kendi menfaatleri ve çıkarları uğruna yıpratmaya çalışmakla suçlanan bu kişilerin hukuk dışı yollara başvurduğu öne sürülen açıklamada “Özellikle 2016-2017 sezonun da Gaziantepspor’un başarısız olması yönünde çaba sarf edildiği, endişe ve şüphelerimizin kuruntudan ibaret olmadığı yönünde kanıtlar ortaya çıkmaya başlamıştır” dendi.

‘Hukuka aykırı eylemlerine Elyasa Süme’yi de dahil ettiler’

Kırmızı-siyahlı kulüp ve mensupları hakkında bugüne dek şikeyle ilgili tek bir iddianın gündeme gelmediği, Gaziantepspor’un da şehre yakışmayacak yollara hiçbir zaman ‘tavassut etmediği’ savunulan açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Gaziantepspor’u yok etmeyi zihnine koyan bu çevreler ve belli kişilerin hukuka aykırı eylemlerine kulübümüz eski futbolcusu ve takım kaptanı Elyasa Süme’yi dahil etmiş olmaları ve yaptıkları eylemler ile amaçlarına ulaşabilmek için neler yapabileceklerine ortaya koymaktadır. Bu çevrelerin gerçekleştirmiş oldukları bu eylemleri yaptıkları dönem içinde Gaziantepspor’un sözleşmeli faal oyuncusu olan eski oyuncumuz ve takım kaptanı Elyasa Süme ile neyin karşılığında görüştüklerini, neler vadettiklerini ve ne tür eylemlerde bulundurduklarını Gaziantep şehri ve tüm kamuoyu tüm çıplaklığı ile hukuk çerçevesinde en kısa sürede mutlaka görecektir.”

‘TFF’ye başvuruda bulunduk’

Söz konusu iddialarla ilgili Türkiye Futbol Federasyonuna başvuruda bulunan Gaziantepspor, sürecin sonuna kadar takipçisi olacağını duyurdu.

‘Belki yeri değil ama…’

Elyasa Süme, ‘partili cumhurbaşkanlığı’nı merkeze alan anayasa değişikliği referandumu öncesinde ‘Evet’ oyu vereceğini açıklamıştı.

Bein Sports muhabirinin, Osmanlıspor’u 2-0 mağlup ettikleri karşılaşmayı değerlendirmesi için mikrofon uzattığı 33 yaşındaki oyuncu, “Her hafta aynı şekilde galibiyet için sahaya çıkmamız, savaşmamız gerekiyor” diyerek başladığı konuşmasını, “Onun dışında, belki yeri değildir ama büyük ve güçlü Türkiye için ‘Evet’ diyorum” ifadeleriyle sonlandırmıştı.