Gaziantepspor mağlubiyetini ‘futbol şımarıklığı’na bağlayan Sergen Yalçın: 5-0 kaybettiğimiz maçtan bile kötüydük

Süper Lig’in 25’nci haftasında Gaziantepspor’a evinde 4-3 mağlup olan Kayserispor, ligde yedi hafta aradan sonra kaybetti.

‘Başakşehir maçından bile kötüydük’

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, oyuncularının üzerinde ‘futbol şımarıklığı’ olduğunu belirten Yalçın, “Bilmiyorum, medyada çıkan haberler oyuncuları olumsuz etkilemiş olabilir. Biz Başakşehir’e 5-0 kaybetmiştik. Bugün o maçtan bile kötü oynadık” dedi.

‘Konsantrasyon sorunu yaşadık’

Konsantrasyon sorunu yaşadıklarını dile getiren sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, şunları söyledi: “Oyuna konsantre olmakta zorlandığımızı düşünüyorum. Oyuncularımı maçtan önce motive etmeye çalıştık. Devre arasında motive etmeye çalıştık. Oyun anlamında ne tür eksikleri olduğunu anlatmaya çalıştık ama maalesef sahada bekleneni gösteremedik. O yüzden böyle bir mağlubiyet aldığımızı düşünüyorum.”

