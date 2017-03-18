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Gaziantepspor mağlubiyetini ‘futbol şımarıklığı’na bağlayan Sergen Yalçın: 5-0 kaybettiğimiz maçtan bile kötüydük

Süper Lig’in 25’nci haftasında Gaziantepspor’a evinde 4-3 mağlup olan Kayserispor, ligde yedi hafta aradan sonra kaybetti.

‘Başakşehir maçından bile kötüydük’

Kayserispor Teknik Direktörü Sergen Yalçın. Fotoğraf: DHA

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, oyuncularının üzerinde ‘futbol şımarıklığı’ olduğunu belirten Yalçın, “Bilmiyorum, medyada çıkan haberler oyuncuları olumsuz etkilemiş olabilir. Biz Başakşehir’e 5-0 kaybetmiştik. Bugün o maçtan bile kötü oynadık” dedi.

‘Konsantrasyon sorunu yaşadık’

Konsantrasyon sorunu yaşadıklarını dile getiren sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, şunları söyledi: “Oyuna konsantre olmakta zorlandığımızı düşünüyorum. Oyuncularımı maçtan önce motive etmeye çalıştık. Devre arasında motive etmeye çalıştık. Oyun anlamında ne tür eksikleri olduğunu anlatmaya çalıştık ama maalesef sahada bekleneni gösteremedik. O yüzden böyle bir mağlubiyet aldığımızı düşünüyorum.”

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