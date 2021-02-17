Gaziantep’in üç lezzetine coğrafi işaret: Öz çorba, malhıtalı köfte ve küşleme kebabı

Gaziantep mutfağıyla özdeşleşmiş lezzetlerden küşleme kebabı, malhıtalı köftesi ve öz çorbaya coğrafi işaret tescil belgesi verildi.

Fotoğraflar: AA

Büyükşehir belediyesi, ‘gastronominin başkenti’ Gaziantep’in mutfağına ait yöresel lezzetlerinin tescillenmesi amacıyla çalışmalarını sürdürülüyor.

Reklam

Bu kapsamda küşleme kebabı, malhıtalı köftesi ve öz çorba için yapılan başvurular kabul edilerek coğrafi işaret tescil belgesi verildi.

Bu üç lezzetin tescil almasıyla Gaziantep, 40 coğrafi işaret ve bir geleneksel ürüne sahip hale geldi.