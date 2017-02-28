Gaziantep ve Adıyaman’da IŞİD operasyonu: Gözaltına alınan beş kişiden üçü tutuklandı

Gaziantep ve Adıyaman’da gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan beş IŞİD üyesinden üçü tutuklandı.

Daha önceki operasyonlarda yakalanan IŞİD üyeleri Mehmet Fatih Alıcı ile yüklü miktarda patlayıcı ve mühimmatla ele geçirilen Murat Dayan’ın çapraz sorgulamaları sonrasında yeni operasyonlar düzenlendi.

Emniyet güçlerinin Gaziantep ve Adıyaman’da gerçekleştirdikleri operasyonda beş kişi gözaltına alındı. Sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden ikisi adli kontrol şartıyla serbest kalırken üç şüpheli ise tutuklandı.

Gaziantep Valiliği’nin konuyla ilgili yaptığı açıklamada, canlı bomba şüphelilerinin eylem yapmaya fırsat bulamadan yakalandığına vurgu yapıldı: “DEAŞ terör örgütü içerisinde beraber savaşçı ve canlı bomba eğitimi alan E.S. ve M.Y. isimli şüpheliler 14.02.2017 tarihinde, yine canlı bomba eğitimi alan ve Adıyaman ilinde olduğu tespit edilen A.P. isimli şüpheli 22.02.2017 tarihinde herhangi bir eylem yapmaya fırsat bulamadan yakalanmışlardır. 3 canlı bomba şüphelisi ile beraber toplam 5 şüpheli şahıs, haklarında yapılan tahkikat sonrası adli makamlara sevk edilmiş ve canlı bomba olduğu değerlendirilen 3 kişi tutuklanmıştır.”