Gaziantep valisi: Vaka artışı tehlikeli boyuta ulaşıyor

Covid-19’la mücadelede ‘normalleşme’ döneminde vaka artışları sürerken, Gaziantep Valisi Davut Gül, “Şehrimizdeki vaka artışı tehlikeli boyuta ulaşıyor” dedi.

Fotoğraf: DHA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün Bilim Kurulu Toplantısı’ndaki açıklamasında vakalarının artış gösterdiği iller arasında Gaziantep’in de yer aldığını söylemişti.

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Gaziantep valisi de artışa dikkat çekmek için sosyal medya hesabındaki paylaşımında şu ifadelere yer verdi: “Kıymetli hemşehrilerim, şehrimizdeki vaka artışı tehlikeli boyuta ulaşıyor. Yasaklama önerileriniz için teşekkür ederim ama öncelikle en basit kuralları hayata geçirmemiz gerekiyor. Maskeyi ağzımızı ve burnumuzu kapatacak şekilde kullanmaya ve sosyal mesafeye uymaya mecburuz. Gaziantep’te taziye ve asker uğurlama törenleri kesinlikle yasaktır. Askere gidecek gençlere sadece birinci derece akrabaları terminalde eşlik edebilirler. Konvoy yapıp korna çalan araçlar kent güvenlik sisteminde tespit edilmektedir.”

‘Sade nikah yapın’

Düğün yapmanın da riskli olduğunu belirten vali, salgın sürecinde sade nikah önerisinde bulundu: “Düğünler riskin en yüksek olduğu yerlerdir. Kendinizi ve sevdiklerinizi korumak için mümkünse sade bir nikah yapın. Düğün yapacaklar mutlaka kaymakamlığa yazılı olarak bildirimde bulunmalı. Gündüz düğünleri 13.00-17.00, akşam düğünleri 20.00-23.00 saatleri arasında yapılmalıdır.”