Gaziantep lezzetlerinin tarifleri işaret diliyle anlatıldı

Dünyaca ünlü mutfağıyla UNESCO’nun, Yaratıcı Şehirler Ağı’nda bulunan Gaziantep’in lezzetlerinin tariflerinin işaret diliyle anlatıldığı videolar hazırlandı.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi ekipleri tarafından işitme engellilere yönelik yeni bir çalışma başlatıldı.

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İşaret dili tercümanı Pınar İzci’nin anlatımıyla hazırlanan videolar, belediyenin sosyal medya hesaplarından paylaşılıyor ve farklı kentlerdekiler de dahil birçok işitme engelliye ulaşıyor.

‘İşitme engelli şefler yetişecek’

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı Engelliler ve Yaşlılar Şube Müdürü Yusuf Çelebi, kentin gastronomi kültüründen, işitme engellilerin yararlanamamasının kabul edilemeyeceğini belirterek şunları söyledi: “İşitme engelli vatandaşlarımızın çok güzel yemekler yapacağına inanıyoruz. En kısa sürede gastronomi şehrinde işitme engelli şeflerin yetişeceğine inanıyoruz.”

Tercüman İzci de işitme engellilerle yazarak anlaşma düşüncesinin doğru olmadığını belirterek, “İşitme engelliler duymadıkları için konuşamıyorlar ve çoğunluğu okuma yazma da bilmiyor” dedi.

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İzci şöyle devam etti: “Yazarak anlaşamayız çünkü cümle okuyamıyorlar. Bu yüzden sosyal medyada bir sayfa açtıklarında oradaki yemek tarifini okuyarak anlayamıyorlar. İşitme engelli kadınlarımız okuyarak yemek yapamayacak. Bu nedenle, ‘İşaret diliyle anlatayım, onlar da bizim gibi yemeğini, pastasını yapsınlar’ diye düşündük.”